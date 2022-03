Tak było w Lubieniu Kujawskim na Zapustach 2022 [zdjęcia]

- Z seniorami omawiam tematy związane z kultura, regionem, nawiązuję do Małych Ojczyzn i stad tez mój pomysł na zorganizowanie korowodu zapustnego z udziałem seniorów z klubu seniora i Domu Dziennego Pobytu - mówi Małgorzata Safandowska, która wspólnie z Anną Wilicką prowadzącą klub seniora koordynowały akcję. - Z muzyką na żywo, śpiewam i tańcem, przeszliśmy ulicami Lubienia, odwiedziliśmy Urzad Miasta i Gminy, częstowaliśmy mieszkańców chruścikami, składaliśmy życzenia. W tym trudnym czasie przynieśliśmy trochę radości, co spotkało się z dużą aprobatą społeczną i satysfakcją seniorów z Lubienia, którzy po raz kolejny udowodnili, że wiek to tylko liczby!