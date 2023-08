Tak wyglądał sierpniowy plenerowy koncert w Radziejowie

„Będziemy mieli okazje usłyszeć m. in największe przeboje przedwojennej Warszawy, wspaniała podróż do lat 20 i 30 tych XX wieku, gdzie na ulicach stolicy grywały kapele podwórkowe. Usłyszycie m. in. Hanko, Bal na Gnojnej, Serenada pod śmietnikiem, Rum Helka, Więzienne rozstanie, U cioci na imionach, Chodź na Pragę i wiele innych niezapomnianych przebojów, które wykonywał największy bard Warszawy Stanisław Grzesiuk czy Stasiek Wielanek” – tak do udziału w koncercie zachęcał Radziejowski Dom Kultury.