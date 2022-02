Taki był weekend na drogach we Włocławku i powiecie włocławskim. 11 kolizji, pijani za kółkiem [policyjne podsumowanie]

Mundurowi podczas wszystkich kontroli sprawdzali także trzeźwość kierujących. Niestety okazało się, że w czterech przypadkach kierowcy aut zdecydowali się na jazdę pomimo spożytego wcześniej alkoholu. Dodatkowo, jeden z kierujących odpowie też za spowodowanie kolizji, gdyż na terenie gm. Izbica Kujawska wjechał w ogrodzenie posesji, mając w organizmie 2,8 promila alkoholu. Ponadto wyszło na jaw, że 31-latek nie posiada uprawnień do kierowania i za to wykroczenie również poniesie konsekwencje.

Wszyscy ci nieodpowiedzialni kierujący za jazdę na tzw. podwójnym gazie odpowiedzą przed sądem. Za takie zachowanie na drodze może im grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności i wysoka grzywna - informuje Joanna Seligowska-Ostatek , oficer prasowy KMP we Włocławku.

Miniony weekend to również zatrzymane na 3 miesiące prawa jazdy za znaczne przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym. Na ulicy Toruńskiej we Włocławku, na odcinku, gdzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h kierowcy jechali ponad „setką”. Za to wykroczenie drogowe dwaj kierujących ukarani zostali mandatami karnymi po 1500 złotych każdy.