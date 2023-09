Takie będą imprezy we Włocławku i okolicach w trzeci weekend września 2023 OPRAC.: Joanna Maciejewska

Zielony Festiwal, Dzień Sąsiada, Złaz Turystyczny czy Zlot Pojazdów Zabytkowych i Klasycznych, Sprzątanie Świata - to tylko niektóre wydarzenia zaplanowane na najbliższe dni we Włocławku i okolicach. Zobaczcie, co będzie się działo w weekend 15-17 września 2023 roku