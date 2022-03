Takie będą imprezy we Włocławku w weekend 5-6 marca 2022 r.: bracia Waglewscy, "Babski przekręt"... [plan]

Zobacz wideo: 500 plus - wnioski tylko online

Miłośnicy muzyki hiphopowej zapewne nie zmarnują okazji, by obejrzeć i posłuchać jednej z najlepszych w naszym kraju grup tego nurtu. Centrum Kultury "Browar B." zaprasza na koncert grupy "Fisz Emade. Tworzywo", która promuje swój najnowszy album "Ballady i protesty".

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w LZK we Włocławku - bieg na Słodowie [zdjęcia]

Niebawem Dzień Kobiet, więc włocławski klub "Łęg" postanowił zorganizować "Koncert z serduszkiem". Wystąpi m.in. Wiesław Herliczko, uczestnik programu "The Voice Senior".

A we włocławski Teatrze Impresaryjnym - "Babski przekręt". O co chodzi? Szczegóły w naszej galerii.