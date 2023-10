Takie są najinteligentniejsze znaki zodiaku. Oto horoskop, który wskazuje najmądrzejsze znaki

Inteligencja pojęcie pochodzi od łacińskiego słowa "intelligentia", oznaczającego: zdolność pojmowania, rozum.

Znaki zodiaku są podzielone na cztery żywioły. Znakami ognia są: Baran, Lew i Strzelec. Podstawowe cechy znaków z grupy ognia to dynamizm, entuzjazm i inicjatywa.

Znaki ziemi to: Byk, Panna i Koziorożec. Znakom ziemi przypisuje się następujące cechy: ostrożność, praktyczność, realizm.

Znaki powietrza to Bliźnięta, Waga i Wodnik. Podstawowe cechy znaków z tej grupy to racjonalizm, skłonność do teoretyzowania, komunikatywność, aktywność społeczna. Znaki wody to z kolei Rak, Skorpion i Ryby. Ich podstawowe cechy to wrażliwość, emocjonalizm, subiektywność i niekonkretność.