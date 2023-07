Targowisko przy ul. Związków Zawodowych we Włocławku - dużo letnich owoców, warzyw i nie tylko. Zdjęcia - 22 lipca 2023

Na targowisku przy ulicy Związków Zawodowych we Włocławku prócz warzyw i owoców można kupić też buty i odzież zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt mechaniczny i elektryczny oraz wędkarski i części zamienne. Są stoiska z żywymi i sztucznymi kwiatami, wieńcami i zniczami. Poza tym można nabyć pościel, firanki, torby i walizki, a nawet dywany i dywaniki.

W sobotę (22 lipca 2023) na targu można było kupić jak zawsze świeże warzywa i owoc. Choć ze straganów prawie już zniknęły sadzonki kwiatów, pojawiły się za to wiązanki i cięte kwiaty do bukietów. Do domu lub ogrodu można kupić nadal sadzonki mięty, melisy, kolendry, tymianku czy szałwii.