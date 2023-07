Pchli Targ w gorącą niedzielę, 16 lipca 2023 roku. Starocie, odzież, kwiaty, warzywa. Zdjęcia, ceny Renata Brzostowska

W trzecią letnią, gorącą niedzielę lipca 2023 roku na Pchlim Targu przy alei Kazimierza Wielkiego we Włocławku czuć wakacje. Na targowisku jak zwykle był ruch, ale kupujących i sprzedających było mniej niż w poprzednią niedzielę. Żar lejący się z nieba, również nie zachęcał do długich zakupów. Zobaczcie na zdjęciach, co sprzedający oferowali mieszkańcom Włocławka i regionu.