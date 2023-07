To są najbardziej marudne znaki zodiaku. Według horoskopów zrzędzenie to ich druga natura OPRAC.: Justyna Trawczyńska

Wodnik to bardzo rodzinny znak zodiaku. Nie ma w zwyczaju narzekać na swój los. Jeśli coś mu nie odpowiada w życiu bierze sprawy w swoje ręce, bo uważa, że tylko on może coś zmienić. Nie lubi polegać na innych woli swoje sprawy załatwiać po swojemu.

Czasem każdemu zdarza się pomarudzić. Nie jest to nic niezdrowego jeśli dzieje się to sporadycznie. Niektórzy jednak zrzędzenie mają wpisane w DNA. Może mieć na to wpływ dzień naszego urodzenia i przyporządkowanie do znaku zodiaku. Są znaki, które marudzą zdecydowanie częściej niż inne. Zobaczcie jakie są najbardziej marudne znaki zodiaku.