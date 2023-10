Tragiczny wypadek na Płockiej we Włocławku. Nie żyje 38-latka. Zdjęcia

Na Płockiej we Włocławku doszło do potrącenie 38-letniej kobiety na jezdni. Jak informuje Wojewódzka Straż pożarna w Toruniu odstąpiono od resuscytacji i lekarz stwierdził zgon. Droga Krajowa nr 62 w kierunku Płocka całkowicie była zablokowana. Na miejscu 2 zastępy straży pożarnej.

Do tragedii doszło w poniedziałek 16 października 2023 roku około godziny 5:30.

Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że doszło tam do potrącenia 38-letniej pieszej przez pojazd osobowy opel jadący od strony Modzerowa. Niestety w wyniku zdarzenia piesza poniosła śmierć na miejscu. Policjanci ustalili, że 65-letnia kierująca pojazdem była trzeźwa. Funkcjonariusze pracowali na miejscu zdarzenia pod nadzorem prokuratora i przy udziale biegłego z zakresu wypadków drogowych. Dokładne okoliczności tej tragedii wyjaśni prowadzone śledztwo - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek

Jak informuje policja około godziny 5.30 dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym zaistniałym we Włocławku na drodze krajowej nr 62 w rejonie skrzyżowania ulicy Płockiej z ulicą Graniczną.

, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

Policja prosi o kontakt osoby, które mają wiedzę co do okoliczności zdarzenia lub dysponują w tym zakresie nagraniem z wideorejestratora. Kontaktować można się osobiście w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku przy ul. Okrężnej 25, lub telefonicznie pod numerem 47 753 56 00, 47 753 56 04.