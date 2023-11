W garażu w powiecie radziejowskim działał sklep z podrabianymi towarami. Zdjęcia

O zatrzymaniu podrobionych rzeczy zostali powiadomieni właściciele praw do znaków towarowych. Czynności w sprawie prowadzi Kujawsko-Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Toruniu. Za wprowadzenie do obrotu artykułów z podrobionymi znakami towarowymi grozi odpowiedzialność karna, tj. grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, a w przypadku, gdy proceder był stałym źródłem dochodu, kara może wynosić nawet do 5 lat.