W powiecie radziejowskim skontrolowano 665 kierowców. Zdjęcia z akcji "Trzeźwy kierujący"

Dodajmy, iż policjanci z ruchu drogowego KPP Radziejów niedawno zatrzymali na ulicy Brzeskiej w Radziejowie do kontroli opla. Za kierownicą siedział 39-latek z powiatu radziejowskiego. Sprawdzenie w policyjnych systemach pokazało, że mężczyzna złamał dwa sądowe zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi, wydane przez sąd w Radziejowie. Teraz ponownie czeka go wizyta w sądzie. Za to przestępstwo grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.