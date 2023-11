We Włocławku przybyło nasadzeń. Tyle dużych drzew zostało posadzonych w 2023 roku. Zdjęcia

Tyle dużych drzew posadzono we Włocławku w 2023 roku

W ciągu ostatnich czterech lat w pasach drogowych we Włocławku posadzono ponad dwa tysiące dużych drzew. W 2023 roku w mieście przybyło ich ponad 700.

„Czy wiecie, że w tym roku w pasach drogowych we Włocławku posadziliśmy aż 728 dużych drzew (wraz z 3 letnią pielęgnacją)? To tylko o 12 mniej niż w... Gdańsku” – poinformował w mediach społecznościowych senator Krzysztof Kukucki, który jako wiceprezydent Włocławka odpowiadał za inwestycje w mieście.

Duże drzewa kupowane są wraz z trzyletnią usługą pielęgnacji

Warto zaznaczyć, że już od trzech lat w pasach drogowych we Włocławku sadzone są duże drzewa, które kupowane są wraz z trzyletnią usługą pielęgnacji, w tym podlewaniem. 270 nowych dużych drzew liściastych, które w 2023 roku zasadzono we Włocławku w ramach programu, to drzewa o wysokości minimum 2,20 m i obwodami pni w rozmiarze 24-26 cm.

Od kilku lat Włocławek kupuje duże drzewa wraz z trzyletnią usługą pielęgnacji. Wojciech Alabrudziński