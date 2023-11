Wojskowe Centrum Rekrutacji we Włocławku zachęca do dołączenia do armii. Będą kolejne szkolenia. Zdjęcia, wideo

Ochotnicy zainteresowani wstąpieniem w szeregi Wojska Polskiego, do służby wojskowej aplikować mogą za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego. Informacji można zasięgnąć także w Wojskowym Centrum Rekrutacji we Włocławku.

„Zapraszamy wszystkich zainteresowanych służbą wojskową do Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku na ul. Okrężną 25 a od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, we wtorki do 18 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 8 do 14 (tel. 261 441 048). Informacje na temat rekrutacji do wszystkich form służby wojskowej znajdują się również na stronie internetowej WCR we Włocławku oraz profilach Facebook i Twitter do których obserwowania zachęcamy” – dodaje mjr Krzysztof Klugiewicz.