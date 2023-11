Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych 2023 w Centrum Kultury "Browar B.". Zdjęcia, wideo

W środę, 15 listopada, w Centrum Kultury "Browar B." zorganizowano Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych. Oprócz przedstawicieli urzędu miasta i miejskich instytucji obecni byli na sali reprezentanci stowarzyszeń, klubów i innych organizacji pozarządowych. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.

Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Włocławek to platforma współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi. Włocławskie Forum jest stałym punktem współpracy na trwale wpisanym w coroczny kalendarz owej współpracy m.in. w Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. - Jestem niezmiernie zadowolona, że forum z każdym rokiem cieszy się coraz większym zaintersowaniem - mówi Honorata Maj, dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. - Tematyka, którą podjęliśmy jest trudną tematyką - rzecznica rola NGOs-ów. Miesiąc po wyborach będziemy mówić o demokracji, będziemy mówić o tym, co najważniejsze.

Forum jest otwartą i dobrowolną formą współpracy. Mogą w nim uczestniczyć wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, ciała doradcze tj. rady, które działają na terenie Włocławka lub na rzecz jego mieszkańców. Dzięki tej płaszczyźnie współpracy możliwe jest nie tylko wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, wymiana doświadczeń, upowszechnianie dobrych praktyk, ale również podnoszenie kwalifikacji przedstawicieli włocławskich organizacji pozarządowych poprzez organizowanie w ramach Forum to: warsztaty, porady, szkolenia oraz sesję plenarną. Forum jest cenną platformą porozumienia międzysektorowego.

Wykładowcy zapraszani na Forum to doświadczeni eksperci od lat zajmujący się problematyką III sektora, którzy doskonale znają szanse i trudności, z jakimi borykają się organizacje pozarządowe w codziennej rzeczywistości. Tematyka i zagadnienia omawiane na Forum są bardzo różnorodne, niemniej jednak tak dobierane, aby w jak najszerszym stopniu korespondowały z oczekiwaniami włocławskiego sektora pozarządowego.

Harmonogram:

9.30-10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30

Oficjalne otwarcie i powitanie

Występ artystyczny – Fundacja We are for U

10.30 – 10.50

„Fajansowe Serca Dobroczynności” – Wyróżnienia Prezydenta Miasta Włocławka

I CZĘŚĆ PLENARNA

10.50-11.50

Wykład otwierający poświęcony rzeczniczej roli NGO oraz ciał doradczych.

Prowadzący – Jakub Wygnański – socjolog, działacz i współtwórca organizacji pozarządowych, założyciel Stowarzyszenia Klon / Jawor, zasiadł w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, współpracował z PAH, Fundacja Stefana Batorego, prezes zarządu, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stoczni”

11.50 – 12.00

Występ artystyczny – Fundacja We are for U

12.00 – 12.10

Podziękowania dla Członków V kadencji MRDPP

Nominacje dla nowo powołanych Członków VI kadencji MRDPP

12.10 – 12.20

Oficjalne ogłoszenie wyników wyborów kandydatów działających w organizacjach pozarządowych na terenie Miasta Włocławek do sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

II CZĘŚĆ w konwencji “open space”

12.20 – 13.20

„Przegląd Techniczny NGO” przy kawie

• Jak NGO-sy partycypują w procesie rewitalizacji. Informacje nt. mikrograntów – Wydział Rewitalizacji/Urząd Miasta Włocławek

• Podstawy Ekonomii Społecznej – OWES

• Od pomysłu do działania – Spółdzielnia Socjalna Empatia

• Stoisko funduszowe – Jak skorzystać ze wsparcia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

• Nieznajomość prawa szkodzi – w tym m.in. obowiązki sprawozdawcze, konto organizacji w e-Urzędzie – Urząd Skarbowy Włocławek,

• Usługa „Door to door” oraz jak wdrażać ustawę o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami? – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku

• Współpraca z JST i partnerstwa realizowane przy zaangażowaniu samorządu – Wydział Sportu i Turystyki, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia /Urząd Miasta Włocławek

• Dekalog NGO- porady prawne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – Ekspert Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

• Fotobudka społecznika

III CZĘŚĆ – Blok sesji równoległych

13.20 – 15.00

Szkolenie- do wyboru jedno z czterech zagadnień:

• „Skąd się biorą pieniądze w NGO” – Ewa Kwiesielewicz – Szyszka – Prezeska Stowarzyszenia Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Społecznych TŁOK

• „Pierwsze kroki młodego społecznika, czego potrzeba młodym.”- Warsztat prowadzony metodą design thinking –Artur Kaniecki Prezes Fundacji M6

• „Jak skutecznie przeprowadzić konsultacje społeczne. Doświadczenia, perspektywy, wyzwania” – Witold Jankowiak – Ekspert Konsultacji Społecznych w Kujawsko -Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

• „Mikrofon dla seniora – bank pomysłów, a logika projektowa.” – Warsztat prowadzony metodą design thinking – Anna Lamers – Prezeska Fundacji Kosmos