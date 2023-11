Szlachetna Paczka 2023 we Włocławku. Stowarzyszenie "Starówka" również pomaga. Zdjęcia, wideo

- W Szlachetnej Paczce spakowaliśmy produkty żywnościowe oraz przemysłowe, trochę ubrań dla potrzebującej pomocy rodziny. Co roku przygotowujemy paczki i co roku pakujemy co innego. W ubiegłym roku kupowaliśmy np. garnki. W tym roku potrzeby rodziny są inne. Ta rodzina potrzebuje o wiele więcej, ale to, co możemy, przekazujemy. Dziś my pomagamy, jutro tej pomocy możemy sami potrzebować i ktoś wtedy może nam też pomoże - mówiła Grażyna Pawłowska, prezes Stowarzyszenia „Starówka”.