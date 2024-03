„Świeć się z Energą”! Oficjalne wręczenie nagród w Płocku. Oni otrzymali sprzęt AGD. Zdjęcia

Konkurs "Świeć się z Energą" 2024

"Świeć się z Energą" to konkurs, który od piętnastu lat przyciąga mieszkańców polskich miast do rywalizacji o tytuł Świetlnej Stolicy Polski. Podobnie jak w latach poprzednich został on podzielony na dwa etapy. W pierwszym głosami internautów wyłonieni zostali najlepsi reprezentanci województw, którzy w finale walczyli o miano Świetlnej Stolicy Polski. Miasta, które w pierwszym etapie plebiscytu, zdobyły w każdym z województw największą liczbę głosów, otrzymały 10 000 złotych do wykorzystania na energooszczędny sprzęt AGD, który trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców: seniorów, podopiecznych stowarzyszeń i domów dziecka.