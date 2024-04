W LMK we Włocławku rozmawiano o cyberprzemocy, hejcie i bezpieczeństwie w sieci. Zdjęcia

- Dziś mówić będziemy o bezpieczeństwie w sieci, co szczególnie dla was młodych ludzi jest szczególnie ważne. Coraz częściej z hejtem, z formami agresji słownej spotykamy się nie w bezpośredniej relacji, ale właśnie w sieci. Sieć sprawia, że sprawcy hejtu, przemocy internetowej czują się anonimowi i czują się bezpieczni. Potrafią dotknąć nas, zranić słowem i fałszywym oskarżeniem - mówiła Aneta Jaworska, dyrektor LMK we Włocławku.