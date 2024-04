Drzwi Otwarte 2024 w LMK we Włocławku. Zdjęcia

- Jak co roku staramy się przygotować coś nowego, by zaskoczyć naszych potencjalnych uczniów, którzy chcieliby kontynuować naukę po zakończeniu szkoły podstawowej w naszym liceum - mówi Aneta Jaworska. - Chcemy tak naprawdę oddać atmosferę, która panuje w ciągu całego roku. Myślę, że najważniejszy będzie przekaz nowych ludzi, czyli obecnych uczniów LMK, którzy opowiedzą, jak wygląda dzień w szkole. Zależy nam, by ósmoklasiści przespacerowali się naszymi ścieżkami i odkryli na korytarzach wiele tajników związanych z historią. Przygotowaliśmy wiele atrakcji: pokaz doświadczeń chemicznych oraz pokaz fauny i flory pod mikroskopem.