Akcja w LMK we Włocławku - rejestracja dawców szpiku. Zdjęcia

- Bardzo ważne jest, by jak najwięcej osób wiedziało o dawstwie szpiku, nawet jeżeli się nie zarejestrują - mówi Olimpia Lipska. - Czym większa baza potencjalnych dawców, tym większa szansa uratowania komuś życia. Wiele osób, z racji różnych chorób nie może zostać dawcą, ale może komuś przekazać garść ważnych informacji, a nawet obalić kilka popularnych mitów dotyczących dawstwa szpiku kostnego. Największym chyba mitem jest "pobieranie szpiku z kręgosłupa". To nie jest prawda. Długo z tym walczymy. Z innych mitów to te, że nie można zostać dawcą, gdy się ma tatuaż lub jest się w ciąży.