Gala finałowa konkursu LMK "Przyjaciel Młodzieży" 2024 we Włocławku, wręczenie Kryształowych Serc. Zdjęcia, lista Wojciech Alabrudziński

We wtorek, 26 marca 2024 roku w Centrum Kultury "Browar B." we Włocławku odbyła się finałowa gala konkursu zorganizowanego przez III Liceum Ogólnokształcące we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia.