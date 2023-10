Otwarcie Schroniska dla Osób Bezdomnych „Jerycho” przy ulicy Płockiej we Włocławku. Zdjęcia

- Zanim do tego budynku wprowadzą się pierwsi podopieczni, zanim rozlegną się dźwięki codzienności, nim poczujemy emocje dnia codziennego, powróćmy na chwilę do historii powstania tego pięknego obiektu - mówi ks. Jacek Kędzierski. - Osoby bezdomne po latach życia ,,na ulicy", to grupa szczególnie narażona na choroby przewlekłe i wymagająca z powodu swoich dysfunkcji zdrowotnych specjalnej opieki. Dlatego Caritas Diecezji Włocławskiej od 2013 roku prowadzi placówkę przeznaczoną dla tej grupy społecznej wymagającej pomocy innych osób oraz specjalistycznej opieki. Rozpoczynaliśmy od Domu dla 10 osób, z czasem adaptując budynek z 25 miejscami dla ludzi w kryzysie bezdomności z całodobowym wyżywieniem i dostępem do usług opiekuńczych na działce i w budynku, który nasza Caritas otrzymała w darowiźnie od Urzędu Miasta Włocławek staraniem ks. Dyrektora Marka Sobocińskiego.