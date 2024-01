We Włocławku rozmawiano o tym, czym jest hejt i jak sobie z nim radzić. Zdjęcia, wideo

- Spotykamy się we włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, żeby tak naprawdę przeciwdziałać mowie nienawiści. Warto jest mówić głośno na temat hejtu i temu, jak mu zapobiegać. Szczególnie rok 2023 pokazał nam, jak bardzo ten temat jest aktualny, gdyż coraz więcej osób, których dotknęło to zjawisko, pojawiło się w życiu naszej organizacji. Przede wszystkim jest to zjawisko, które dotyczy Internetu, ale wiadomo ta mowa nienawiści, panoszy się zarówno w świecie on-line, jak i off-line - mówiła Katarzyna Jaroszewska, założycielka Fundacji „Już jestem…”