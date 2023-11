Ślubowanie klas mundurowych w Baczyńskim we Włocławku. Zdjęcia

Klasa policyjna funkcjonuje pod patronatem Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Zajęcia z edukacji policyjnej odbywają się z funkcjonariuszami Policji.

Jestem pod wrażeniem inicjatywy Pana dyrektora o prowadzeniu klas o profilu policyjnym i OPW. Mundur to duma i honor, to odpowiedzialność za siebie i za innych. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i gratuluję wyboru. Życzę wszystkiego najlepszego, wytrwałości i osiągania jak najlepszych wyników w szkole - powiedziała mł. insp. Anna Kochowicz, komendant KMP we Włocławku.