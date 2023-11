Jak ustalili policjanci, 77-latek jadący toyotą, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Doprowadził do zderzenia, z prawidłowo jadącą ciężarówką z naczepą. Po uderzeniu samochody wpadły do rowów. Kierowca osobówki trafił do szpitala. Kierujący byli trzeźwi. 77-latek na miejscu stracił prawo jazdy. Szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają radziejowscy policjanci - poinformował Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.