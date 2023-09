Wypadek we Włocławku. Policja prosi o pomoc świadków zderzenia autobusu MPK z toyotą

Komenda Miejska Policji we Włocławku prowadzi postępowanie w sprawie wypadku drogowego, do jakiego doszło we wtorek 5 września 2023 roku około godziny 10:30 na skrzyżowaniu ulicy Sarniej z ulicą Brzezinową we Włocławku. Doszło tam do zderzenia pojazdu toyota z autobusem komunikacji miejskiej.