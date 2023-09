Wypadek we Włocławku. Zderzenie autobusu MPK z toyotą na skrzyżowaniu Brzezinowa - Sarnia

Doszło tam do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego oraz autobusu MPK. Po przebadaniu przez Zespołu Ratownictwa Medycznego, kierowca autobusu został na miejscu, natomiast kierujący pojazdem marki Toyota został przetransportowany do szpitala. Autobusem podróżował jeden pasażer, który nie odniósł bez obrażeń. Na miejscu byli strażacy z PSP JRG nr 1 i JRG nr 2 we Włocławku oraz OSP Kruszyn poinformował bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer Prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.