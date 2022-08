Wypadek z udziałem karetki we Włocławku. Ratownicy w szpitalu [zdjęcia]

W środę (3.08.2022) przed godziną 13 otrzymaliśmy zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulicy Słonecznej i Wspólnej z udziałem auta osobowego i karetki pogotowia - informuje Tomasz Tomaszewski z KMP Włocławek

.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 19-letni kierowca osobowego peugeota jadąc ulicą Wspólną w kierunku ulicy Lotniczej na skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną nie zastosował się do znaku „STOP” i doprowadził do zderzenia z karetką pogotowia. Ambulans jechał bez włączonych sygnałów uprzywilejowania w kierunku ulicy Wiejskiej. W wyniku uderzenia karetka zjechała na pas zieleni, a później uderzyła w bramę posesji. Dwóch ratowników z karetki trafiło na badania do szpitala. Okazało się, że jeden z nich w wieku 31-lat odniósł obrażenia powyżej dni 7.