Pierwszy niedzielny wypadek miał miejsce około godziny drugiej w nocy, również w miejscowości Szewo. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe i samochód ciężarowy z naczepą. W wyniku wypadku trzy osoby zostały poszkodowane i przewieziono je do szpitala. Jedną osobę strażacy ewakuowali z pojazdu i udzielali jednej osobie wsparcia psychicznego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący nie dostosował prędkości do warunków panujących na jezdni. Zjechał ze swojego pasa ruchu na pas zieleni, uderzył w bariery, a następnie wrócił na jezdnię. Wtedy doszło do zderzenia z oplem jadącym w tym samym kierunku - mówi Gazecie Pomorskiej oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.