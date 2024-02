Wysiadł z pociągu we Włocławku i został zatrzymany. Był poszukiwany. Za groźby karalne i kradzież

Sąd we Włocławku nakazał doprowadzić go do zakładu karnego celem odbycia kary 3 lat pozbawienia wolności za kradzież z włamaniem. Z kolei prokuratura w Toruniu wystawiła za mężczyzną list gończy w celu tymczasowego aresztowania na 30 dni za groźby karalne.

KMP Włocławek