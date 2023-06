Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 8 we Włocławku [zdjęcia]

- Dla każdej szkoły zakończenie roku ma wyraz szczególny - mówi Jacek Kazanecki, dyrektor SP 8 we Włocławku. - Można dać wyraz swojej radości. Ale jest też trochę smutku, bo nauczyciele także przeżywają rozstania ze swoimi uczniami, i to bez znaczenia, czy uczniowie wrócą do tej szkoły we wrześniu, czy odejdą już do innych szkół średnich. Dla naszej szkoły to także szczególny to dzień, bo to rok stulecia szkoły, taka charakterystyczna data. Zawsze dobrze życzymy naszym uczniom i życzymy bezpiecznych wakacji.