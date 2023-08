Zderzenie dacii z volkswagenem na DK 91 we Włocławku. 64-latka nie dostosowała się do sygnalizacji świetlnej. Zdjęcia

Na miejscu policjanci ustalili, że 64-latka jadąc samochodem marki Dacia, ulicą Wojska Polskiego w kierunku ulicy Kapitulnej, nie dostosowała się do sygnalizacji świetlnej i doprowadziła do zdarzenia z volkswagenem. Kierujący VW jechał ulicą Okrzei w kierunku centrum. Zdarzenie zakwalifikowane zostało jako kolizja drogowa. Sprawczyni została ukarana mandatem karnym. Uczestnicy tego zdarzenia drogowego byli trzeźwi - poinformował sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.