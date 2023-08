Wjechał w pięć samochodów na parkingu we Włocławku. Miał ponad 2,6 promila

Wówczas wpłynęło zgłoszenie od świadka dotyczące kierowcy peugeota, który uszkodził podczas manewrów na parkingu kilka pojazdów i prawdopodobnie jest pijany. Potwierdziła to przeprowadzona następnie przez policjantów kontrola trzeźwości, która wykazała w organizmie kierującego ponad 2,6 promila alkoholu. 33-latek trafił do policyjnego aresztu i musi liczyć się ze sprawą w sądzie. Policjanci już zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy i ukarali wysokim mandatem za spowodowanie kolizji - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.