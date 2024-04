Zderzenie fiata z motocyklem w Radziejowie. 33-latka wymusiła pierwszeństwo. Zdjęcia GM

W środę 17 kwietnia 2024 roku, na ulicy Kościuszki w Radziejowie doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Kierująca samochodem marki Fiat, włączając się do ruchu, nie udzieliła pierwszeństwa motocykliście, co doprowadziło do zderzenia pojazdów. Szczegóły, zdjęcia.