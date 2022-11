Zderzenie opla z porsche na Objezdnej w Radziejowie [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło w czwartek (24.11.2022) około 12:30 na ulicy Objezdnej w Radziejowie. Kierująca oplem 24-latka, nie wyhamowała i uderzyła w tył, oczekującego na skręt w lewo porsche. Kierowcy pojazdów byli trzeźwi. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń.

Jak stwierdzili policjanci, do tego zdarzenia przyczynił się jazda zbyt blisko pojazdu poprzedzającego. To niestety częsty widok na drodze, który sprawia, że brakuje czasu na reakcję i dochodzi do zderzeń. Sprawczyni kolizji została ukarana mandatem i punktami karnymi - informuje Marcin Krasucki, oficer prasowy KPP Radziejów.