Zderzenie renault z toyotą na skrzyżowaniu Barska - Wojskowa we Włocławku. Zdjęcia

Burza nad Włocławkiem i opady deszczu miały niewątpliwie również wpływ na zdarzenie, do którego doszło w czwartek popołudniu na Kazika. Na skrzyżowaniu ulica Barska - Wojskowa we Włocławku doszło do zderzenia samochodów marki Renault Megane i Toyota Avensis.

- Samochodami podróżowały 3 osoby. Po przebadaniu przez Zespół Ratownictwa Medycznego wszyscy pozostali na miejscu zdarzenia. W akcji udział brały dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej, Policja i ZRM - informuje st. kpt. Joachim Zefert, dowódca JRG 2 we Włocławku.

Wkrótce więcej informacji.

Zadaliśmy tez pytanie, oficerowi prasowemu Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, na temat tego zdarzenia. Jak otrzymamy odpowiedź zaktualizujemy artykuł.