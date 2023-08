Zdjęcia z meczu Lider Włocławek - Noteć Łabiszyn. 2. kolejka 4. ligi kujawsko-pomorskiej - sezon 2022/23 Renata Brzostowska

W sobotę na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włocławku przy Leśnej rozegrano mecz 2. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej Lider Włocławek - Noteć Łabiszyn. Spotkanie udanie rozpoczęło się dla gospodarzy dla których była to inauguracja sezonu 2023/24. W kolejnych minutach do głosu doszli goście, a hat-tricka zanotował Grzegorz Adamski i Noteć pewnie wygrała we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia ze spotkania.