45-latka chciała skręcić do sklepu, subaru wyprzedzało i uderzyło w volkswagena. Zdjęcia

Do kolizji doszło w sobotę (17.06.2023) w Dobrem na ulicy Dworcowej. Jadąca volkswagenem 45-latka z powiatu inowrocławskiego, chciała skręcić w lewo do sklepu. Nie zauważyła, że jest wyprzedzana przez subaru. Doszło do zderzenia, w którym kierowcy nie odnieśli obrażeń.