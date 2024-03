673 kierowców skontrolowanych przez policjantów z Włocławka. Nie wszyscy byli trzeźwi

W jednym z przypadków, 45-letni kierowca scanii miał w organizmie niespełna 0,5 promila alkoholu, co skutkuje odpowiedzialnością za wykroczenie. Grozi mu za to grzywna sięgająca nawet 30 tysięcy złotych. Pozostali kierowcy, 64-letni kierowca fiata oraz 39-letni kierowca audi, mieli w organizmie odpowiednio 0,6 promila i ponad promil alkoholu, co już stanowi przestępstwo. Teraz mogą im grozić surowe kary, w tym do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.