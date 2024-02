Darmowe lodowisko we Włocławku w czasie ferii 2024

Zimowe ferie we Włocławku to okres, kiedy miasto oferuje uczniom wiele atrakcji. Jedną z nich jest możliwość bezpłatnego korzystania z lodowiska przy ulicy Wysokiej. To doskonała okazja dla młodzieży do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Darmowa ślizgawka dostępna będzie od poniedziałku (12 lutego) do piątku, w godzinach 11:00 i 13:00. Każde wejście na lodowisko gwarantuje 70 minut aktywności na tafli. To doskonała propozycja dla miłośników sportów zimowych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności łyżwiarskie.

Aby skorzystać z bezpłatnej ślizgawki, uczniowie muszą spełnić jeden warunek. Przy wejściu na lodowisko konieczne jest okazanie legitymacji szkolnej.