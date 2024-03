Darmowy transport na wybory samorządowe 2024 we Włocławku. Te osoby mogą skorzystać OPRAC.: Joanna Maciejewska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku w niedzielę 7 kwietnia 2024 roku zapewni osobom niepełnosprawnym bezpłatny transport do lokali wyborczych. Potrzebę skorzystania z dowozu trzeba zgłosić do piątku 29 marca do godziny 14. Kto może skorzystać z usługi i w jaki sposób zgłosić chęć skorzystania z transportu?