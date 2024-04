Dodatek osłonowy 2024. Kryteria, kwoty, wnioski Kiedy mija termin? GM/gov.pl

Wideo

Od 26 stycznia 2024 roku, wnioski o dodatek osłonowy są dostępne w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 roku. Aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów dochodowych oraz złożenie wniosku do końca kwietnia 2024 roku. Szczegóły. Zasady, kryteria, kwoty.