Drzwi Otwarte 2024 w "Budowlance" we Włocławku. Zdjęcia

- To doskonała okazja do zapoznania się ze szkołą, ofertą edukacyjną i atmosferą panującą wśród naszej społeczności szkolnej. Przygotowaliśmy dla was wiele interesujących atrakcji, prezentacji oraz możliwość spotkania się z uczniami i nauczycielami - tak zachęcano potencjalnych uczniów "Budowlanki" do zwiedzania szkoły.