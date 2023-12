EkoJarmark we Włocławku - zdrowa żywność, przetwory, piękne rękodzieło. Zdjęcia, 10 grudnia 2023 Wojciech Alabrudziński

EkoJarmark przy Rejsie na Przystani przy ulicy Piwnej we Włocławku otwiera się co dwa tygodnie. Lokalni sprzedawcy oferują swoje wyroby - wędliny, pieczywo, ciasta, miody, sery. Zobaczcie na zdjęciach, co oferowano w niedzielę 10 grudnia na EkoJarmarku.