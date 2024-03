Gdzie głosować we Włocławku? Lista lokali wyborczych na wybory samorządowe 2024 Redakcja Naszemiasto.pl

Niebawem odbędą się wybory samorządowe 2024. Masz zamiar zagłosować, ale nie wiesz, gdzie możesz to zrobić? Dowiedz się, gdzie znajduje się właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania lokal wyborczy we Włocławku. Tutaj publikujemy listę wszystkich lokali wyborczych we Włocławku. Przeczytaj, gdzie możesz oddać swój głos.