Impreza na otwarcie Parku Rozrywki w gminie Lubanie i koncert zespołu Milano - zdjęcia

- Pomysł pobudowania parku rozrywki kiełkował we mnie już od dawna - powiedziała do zaproszonych gości i mieszkańców Larysa Krzyżańska. - Stanowił on jeden z moich i Rady gminy priorytetów ostatniej kampanii i stanowił znaczący punkt w programie komitetu wyborczego. Nasz samorząd prowadzi politykę prorodzinną, której głównym celem jest wspieranie rodzin, dbałość o dobro dziecka, zarówno tego najmłodszego, jak i młodzieży. Z przyświecającej nam idei zrodził się pomysł pobudowania gminnego parku rozrywki. W ostatnich latach pobudowaliśmy przedszkole, uruchomiliśmy żłobek, a teraz przyszedł czas na miejsce integracji lokalnej społeczności i miłego spędzania wolnego czasu dla najmłodszych i starszych dzieci, dla młodzieży, dla osób w średnim i starszym wieku, dla całych rodzin, po prostu dla wszystkich.

Owa inwestycja jest niezwykle ważna szczególnie teraz. W czasach, kiedy młode pokolenia spędzają czas przed komputerem i telewizorem. Myślę, że nie muszę nikomu z Państwa tłumaczyć jak destrukcyjny wpływ mają media na obecne pokolenia. Dotyczy to niestety również Internetu, który mimo swojej nieocenionej użyteczności w nadmiarze prowadzi do poważnych problemów i zaburzeń.