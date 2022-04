Imprezy we Włocławku i okolicy w weekend 1-3 kwietnia 2022: Ralph Kaminski, Czaqu, Kabaret Młodych Panów... [plan]

Trzeci Oddech Kaczuchy, Ralph Kaminski, Czaqu, Arsenał, WWK Teraz My, Baciary - ci wokaliści i zespoły wystąpią we włocławskim "Browarze B." i brzeskim "Wahadle". To duża dawka dobrej muzyki. A kto lubi się zdrowo pośmiać to powinien się wybrać się na występ Kabaretu Młodych Panów.