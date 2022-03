Uczniowie z LZK biorą udział w olimpiadzie „Zwolnieni z Teorii”. Stworzyli specjalną mapę Włocławka [zdjęcia]

Taki projekt przygotowali uczniowie I LO we Włocławku

Uczniowie pierwszej klasy przygotowują projekt „Włappka”, między innymi po to, by zachęcić mieszkańców do aktywności fizycznej i pokazać im ciekawe miejsca, w których można spędzić czas. W tym celu stworzyli internetową mapę, na której zamieszczają pinezki informujące o ciekawych miejscach. Mają zamiar informować również informacje o aktualnych wydarzeniach w mieście (koncertach, festiwalach, warsztatach). Mapa ma służyć nie tylko włocławianom, lecz także mieszkańcom okolicznych miejscowości. Może być także inspiracją dla turystów. Licealiści chcą dotrzeć nie tylko do dorosłych, lecz także do młodszych odbiorców.