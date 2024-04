Jarmark w Krzywosądzy w powiecie radziejowskim. Zdjęcia, ceny [15 kwietnia 2024]

Na poniedziałkowym jarmarku w Krzywosądzy można znaleźć szeroką gamę produktów, od świeżych warzyw i owoców, po rękodzieło i antyki . Ceny są atrakcyjne i konkurencyjne, co sprawia, że jest to idealne miejsce na zakupy. Na przykład, jaja kurze można było kupić już za 0,50 zł za sztukę, a te z wolnego wybiegu za 1,40 zł. Świeże pieczywo oferowane było po 15 zł za worek, a miody lokalnych producentów po 40 zł za słoik o pojemności 0,9l.

Kupujący mogli również wybierać spośród bogatej oferty sadzonek i roślin. Pelargonie były dostępne w cenie od 9 do 10 zł za doniczkę, bratki zaś wahały się w cenie od 2,50 do 3 zł. Dla miłośników ogrodnictwa, dostępne były także sadzonki pomidorów, papryki i ogórków po 5 zł za sztukę. Ponadto, na jarmarku można było znaleźć unikalne przedmioty takie jak zabytkowy moździerz czy bagnety wojskowe austriackie, które cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów.

Jarmark w Krzywosądzy to nie tylko miejsce, gdzie można zaopatrzyć się w świeże produkty spożywcze, ale także znakomita okazja do nabycia unikatowych przedmiotów. Sekretarzyki, zabytkowe moździerze oraz bagnety wojskowe austriackie oferowane były w cenach od 150 do 500 zł, przyciągając uwagę nie tylko lokalnych mieszkańców, ale i odwiedzających z dalszych regionów.