Jubileusz 45-lecia Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - odznaczenia dla zasłużonych. Zdjęcia, lista

- Proszę mi wierzyć, te 45 lat minęło jak jeden dzień - mówi prof. ucz. dr hab. Stanisław Kunikowski, prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. - Byłem jednym ze 127 uczestników walnego zgromadzenia, podczas którego utworzono Włocławskie Towarzystwo Naukowe 16 czerwca 1979 roku w Ciechocinku. Od samego początku byłem członkiem, byłem także w zarządach Towarzystwa. To nie były lata stracone. Towarzystwo istnieje tylko dzięki determinacji członków. Te nasze dokonania to właśnie ich zasługa. Zrobiliśmy wiele, ale moglibyśmy więcej. Wszystko jednak uzależnione jest od sytuacji finansowej. Nasze osiągnięcia to własny obiekt, gdzie możemy funkcjonować, ponad 300 wydawnictw naukowych, a przede wszystkim utworzenie 29 lat temu Kujawskiej Szkoły Wyższej, którą ukończyło ponad 21 tysięcy absolwentów.